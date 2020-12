Comissão de transição de Bocalom é constituída sem presença de mulheres

.

Bocalom indicou hoje os nomes que farão a transição entre o governo de Socorro Neri e seu novo governo. Não consta nenhuma mulher na equipe.

Em comum acordo com o eleito Tião Bocalom, a prefeita Socorro Neri instituiu nesta terça-feira (01) a Comissão Especial de Transição de Mandato no Poder Executivo com atribuição de organizar as informações da atual gestão municipal. No domingo (29), Socorro Neri anunciou, por meio de nota pública, que iniciaria o processo de transição, primando pela transparência de seu mandato.

Neri assinou o Decreto 934, onde os trabalhos da Comissão Especial de Transição de Mandato duram até o dia 31 de dezembro.

Tião Bocalom indicou nove pessoas, os quais terão acesso às informações sobre o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município, às contas públicas e aos programas e projetos do governo municipal. São elas: Artur Liborino Neto (gestor público); Antônio Cid Ferreira (contador); Marcus Lucena (administrador); Valtim Silva (gestor público); Francisco Lima (administrador); Eracides Souza (agropecuarista); Joabe Queiroz (bacharel em Direito); Ailton Oliveira (jornalista); Alcione da Silva (licenciado em Matemática).

Bocalom não indicou nenhuma mulher para compor a comissão de transição, em que pese Marfisa Galvão hastear a bandeira da luta feminina.

Da gestão da prefeita Socorro Neri, compõem a comissão cinco pessoas: Márcio Oliveira (secretário da Casa Civil – presidente da Comissão); Janete Santos (secretária Municipal de Planejamento); Sâmya Gouveia (secretária Municipal de Finanças); Ada Derze (controladora geral do Município); Raquel Eline Albuquerque (procuradora geral do Município).

Por Redação Acmanchete